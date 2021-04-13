Четыре золотых медали завоевала сборная ЗКО на чемпионате Казахстана по пауэрлифтингу

В начале апреля в Алматы прошел чемпионат Казахстана по классическому пауэрлифтингу (силовому троеборью) среди мужчин, женщин, ветеранов и юниоров. Сборная ЗКО в составе 13 человек выступила успешно, завоевав 4 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую награды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал старший тренер Западно-Казахстанской области по пауэрлифтингу Владимир Шкирман, в соревнованиях участвовали порядка 500 сильнейших спортсменов из всех областей РК и городов Нур-Султан и Алматы. В состав сборной ЗКО вошли пауэрлифтеры из Уральска, Аксая и районов области. Чемпионат прох