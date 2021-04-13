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Социум

Четыре золотых медали завоевала сборная ЗКО на чемпионате Казахстана по пауэрлифтингу

В начале апреля в Алматы прошел чемпионат Казахстана по классическому пауэрлифтингу (силовому троеборью) среди мужчин, женщин, ветеранов и юниоров. Сборная ЗКО в составе 13 человек выступила успешно, завоевав 4 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую награды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал старший тренер Западно-Казахстанской области по пауэрлифтингу Владимир Шкирман, в соревнованиях участвовали порядка 500 сильнейших спортсменов из всех областей РК и городов Нур-Султан и Алматы. В состав сборной ЗКО вошли пауэрлифтеры из Уральска, Аксая и районов области. Чемпионат прох
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Четыре золотых медали завоевала сборная ЗКО на чемпионате Казахстана по пауэрлифтингу
В начале апреля в Алматы прошел чемпионат Казахстана по классическому пауэрлифтингу (силовому троеборью) среди мужчин, женщин, ветеранов и юниоров. Сборная ЗКО в составе 13 человек выступила успешно, завоевав 4 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую награды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Четыре золотых медали завоевала сборная ЗКО на чемпионате Казахстана по пауэрлифтингу
Четыре золотых медали завоевала сборная ЗКО на чемпионате Казахстана по пауэрлифтингу
Как рассказал старший тренер Западно-Казахстанской области по пауэрлифтингу Владимир Шкирман, в соревнованиях участвовали порядка 500 сильнейших спортсменов из всех областей РК и городов Нур-Султан и Алматы.  В состав сборной ЗКО вошли пауэрлифтеры из Уральска, Аксая и районов области. Чемпионат проходил в течение двух дней с соблюдением всех карантинных мер, то есть без зрителей и болельщиков. По итогам соревнований золото завоевали: Анастасия Дамрина в весовой категории 74 кг (юниоры) из ДЮСШ №4  г. Уральска, Владимир  Шкирман в весовой категории 74 кг (ветераны-1) и аксайцы  Серик Гусманов в весовой категории 74 кг (ветераны-2) и Виталий Потехин в весовой категории 105 кг (ветераны-1). Серебряными призерами стали: Сара Айтасова в весовой категории 57 кг (юниоры) из ДЮСШ №4 г. Уральска, Айдын Елемесов в весовой категории 66 кг (ветераны-1) из Казталовского района. И бронзовую медаль в весовой категории 105 кг (мужчины) завевал Павел Заграничный из Уральска. Спортсмен также выполнил норматив мастера спорта РК, а уральцы Роман Глусаков, Антон Ланцев, Илья Грень и аксайцы Виталий Мухамедшин и Адельхан Сисенов  - норматив кандидатов в мастера спорта РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото взято из социальной сети Facebook
пауэрлифтинг чемптонат

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