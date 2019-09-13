Все, кто желает оказать мальчику помощь, могут перевести деньги:

Также вы можете позвонить по номеру телефона +7 777 176 02 48 Нурсулу Беккарнаевой.

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Как рассказала мама ребенка Нурсулу Беккарнаева, для поддержания состояния Кайрата требуется регулярная реабилитация в медицинском центре города Оренбург. Всего мальчик должен пройти шесть курсов. – У Кайрата внутренняя гидроцефалия, то есть избыточное скопление жидкости в головном мозге. Мы недавно прошли второй курс лечения, после которого наблюдается заметное улучшение в состоянии Кайрата. Он стал менее беспокойным, начал реагировать на звуки, окликается на имя, стал более спокойным, начал понимать речь, прекратились головные боли. По прогнозам врачей, после трех курсов должны последовать еще более заметные улучшения. Кроме этого, они назначили нам соответствующие лекарства, которые нужно принимать в промежутке между курсами, - рассказала женщина. По словам мамы, в реабилитационном центре мальчик принимает микротоковую рефлексотерапию, ЛФК, с ним занимается логопед, психолог, массажист. – Один курс рассчитан на 15 дней и стоит 47 тысяч рублей или 260 тысяч тенге. Если раньше мы как-то сами справлялись со сборами, то сейчас мы не можем самостоятельно собрать эту сумму, которая является неподъемной для нашей семьи. Сын нуждается в постоянном уходе, поэтому я не могу выйти на работу. Работает один супруг, но его зарплаты не хватает для того, чтобы накопить эти деньги. Видеть беспомощное состояние своего ребенка - самое страшное наказание для любой матери. Поэтому я не могу сидеть сложа руки и наблюдать, как мучается мой ребенок. Я обращаюсь ко всем добрым людям с просьбой помочь нам собрать деньги на лечение. Ведь жизнь - это бумеранг, и добро, сделанное вами, обязательно к вам вернется, - говорит Нурсулу.