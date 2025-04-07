Chevrolet запускает в Казахстане новую Captiva для семейных водителей

Chevrolet, один из самых узнаваемых брендов в стране и часть казахстанской автомобильной компании Allur, представляет новую модель – Chevrolet Captiva. Продажи стартуют уже в апреле 2025 года.

Новый кроссовер призван укрепить позиции Chevrolet как народного бренда, особенно в сегменте семейных и универсальных автомобилей. Captiva ориентирована на казахстанских водителей, которым важны комфорт, вместительность и уверенность на любых дорогах — от городских магистралей до проселков и трасс между регионами.

Семиместный салон с трансформируемыми сиденьями делает Captiva отличным выбором для больших семей и активных поездок. Современные технологии, включая мультимедийную систему с сенсорным экраном и интеграцией смартфонов, отвечают ожиданиям цифрового поколения водителей. Турбированный двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 149 л.с. в паре с вариатором обеспечивает хорошую динамику и экономичный расход топлива, а клиренс в 200 мм позволяет чувствовать себя уверенно на любых маршрутах.

Captiva оснащена необходимыми системами активной безопасности и поставляется с трехлетней гарантией, подтверждая качество, которое оценят покупатели.

Появление Captiva — важный этап для бренда, который в 2025 году отмечает пятилетие присутствия в стране. За это время Chevrolet не раз становился лидером продаж, а модель Cobalt удерживает статус самой популярной в Казахстане с 2021 по 2024 годы. В 2024 году на заводе Allur в Костанае стартовало локальное CKD-производство Onix с применением высокоточных технологий.

Записаться на тест-драйв Captiva можно уже сейчас в официальных дилерских центрах Chevrolet. Стоимость модели 12 190 000 тенге. Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт Chevrolet в Казахстане.