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Социум

Чики-чики-чиновник из Актюбинской области заявил, что не знал о начале съемки

Сегодня, 12 июня, Аян КОРКЫТОВ предстал перед членами дисциплинарного совета области, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Члены диссовета решили, что начальник отдела ЖКХ Шалкарского акимата Аян Коркытов нарушил кодекс чести госслужащего. Напомним, чиновник из Актюбинской глубинки, отвечая на вопросы тележурналиста, использовал не свойственную для госслужащего манеру разговора. Позже видео попало в Сеть и мгновенно завоевало популярность среди пользователей Интернета. Но вот члены Диссовета не оценили талант «звездного» чиновника. Они посчитали, что он не соответствует занимаемой должн
gorod
Чики-чики-чиновник из Актюбинской области заявил, что не знал о начале съемки
Сегодня, 12 июня, Аян КОРКЫТОВ предстал перед членами дисциплинарного совета области, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
chinovnik1
chinovnik1
 Члены диссовета решили, что начальник отдела ЖКХ Шалкарского акимата Аян Коркытов нарушил кодекс чести госслужащего. Напомним, чиновник из Актюбинской глубинки, отвечая на вопросы тележурналиста, использовал не свойственную для госслужащего манеру разговора. Позже видео попало в Сеть и мгновенно завоевало популярность среди пользователей Интернета. Но вот члены Диссовета не оценили талант «звездного» чиновника. Они посчитали, что он не соответствует занимаемой должности. Если в течение 6 месяцев сотрудник сельского акимата вновь «засветится» в скандальной истории, может уже лишиться кресла. - Ты видел, что тебя снимают, и допускаешь такое поведение. Что эта культура такая? Тем более ты госслужащий! - сказал член диссовета Сагат Енсегенов, обращаясь к чиновнику на «ты». - Но они меня не предупредили, что уже съемка идет, - оправдывался на Диссовете популярный чиновник. - В любом случае. Ты не имеешь права так разговаривать! - заключили члены Совета и выписали ему неполное соответствие должности.
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диссовет чиновник

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