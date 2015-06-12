Чики-чики-чиновник из Актюбинской области заявил, что не знал о начале съемки

Сегодня, 12 июня, Аян КОРКЫТОВ предстал перед членами дисциплинарного совета области, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Члены диссовета решили, что начальник отдела ЖКХ Шалкарского акимата Аян Коркытов нарушил кодекс чести госслужащего. Напомним, чиновник из Актюбинской глубинки, отвечая на вопросы тележурналиста, использовал не свойственную для госслужащего манеру разговора. Позже видео попало в Сеть и мгновенно завоевало популярность среди пользователей Интернета. Но вот члены Диссовета не оценили талант «звездного» чиновника. Они посчитали, что он не соответствует занимаемой должн