Блогер Яков Федоров исследовал путь к самому маленькому водопаду мира, который находится в Чингирлау, передает сайт yvision.kz.

Памятник заслуженной артистке Казахстана Калампыр Рахимовой. Певица родилась в районе, училась в Алматы и стала известной в составе ансамбля "Гүлдер", с которым выступала во всех союзных республиках и многих странах мира. К сожалению, артистка рано ушла из жизни, погибнув в дорожной аварии. Памятник батыру Бокенбаю Карабатырулы и его потомкам тарханам Тиленши Бокенбайулы и Жоламану Тиленшиулы из рода таракты табын. Трезубец в верхней части памятника - тамга рода.К сожалению, Бокенбай батыр из рода табын долгое время был менее известен, чем Богенбай батыр из рода аргын. Сейчас историки сходятся во мнении, что из-за схожести имён часть заслуг Бокенбая присудили Богенбаю. Так, например, знаменитую речь на Каракумском курултае, после которой были отброшены сомнения воевать против джунгаров или нет, приписывают Богенбаю. Но ряд историков считают, что в казахских преданиях речь идёт о пожилом старейшине Бокенбае с седыми волосами и седой бородой, а Богенбаю в то время было только 19-20 лет.Бокенбай батыр погиб в 1742 году во время военного похода против мангышлакских туркменов. Считается, что его пленили, отрезали голову и подарили её туркменскому хану. Что касается тела, то оно похоронено на территории Байганинского района Актюбинской области. Совсем недалеко от Чингирлау находится озеро Конакай (Қонақай). Озеро на гугл-картах похоже на цифру 3, длина его примерно 2 км, глубина доходит до 8. Далее неблизкий путь к природным достопримечательностям района лежит по степным дорогам. Внезапно в степи возникает рельеф, больше похожий не на Западно-Казахстанскую область, а Мангистаускую - меловая гора Торыатбас. С горой связана интересная народная легенда. Жили некогда два человека по имени Едиль (который, естественно, жил на берегу Волги) и Жайык (на берегу Урала). У Едиля был сын, у Жайыка - дочка, которых они решили сосватать. Жених провёл год у будущих родственников и обещал прилететь следующей весной. Недалеко от села Торыатбас находится надгробие батыра-полководца из рода бериш Куттыбая Сатыбалдыулы, участвовавшего в Булантинской и Анракайской битвах. Карагашское лесничество. Следующий пункт назначения - водопад Саркырама высотой около 4 м, который часто называют "самый маленький водопадом в мире". Уникальный природный комлекс в песках находится недалеко от села Аксуат и выглядит, как настоящий оазиз. Совсем рядом от этого водопада находится озеро Саркырама. В нем можно искупнуться и снять усталость с дороги. -Вообщем начав свой путь с райцентра, который находится на севере Чингирлауского района, вечер встретили в самом южном селе - Сегизсай,-отметил Яков ФЁДОРОВ. На своём пути исследования блогер Яков ФЕДОРОВ отметил многие уникальные памятники и природные достопримечательности Чингирлауского района.

Западно-Казахстанская область остаётся для меня одной из самых загадочных в Казахстане. К сожалению, раньше я был здесь несколько раз, но исследовал только Уральск и Аксай. Поэтому когда возникло предложение присоединиться к блог-туру по природным достопримечательностям Чингирлауского района, который был организован управлением по вопросам молодёжной политики ЗКО и МОО "Дебатный клуб Акикат", я с удовольствием согласился. Районный центр - село Чингирлау (Шыңғырлау) находится в 225 км к востоку от Уральска на казахстанско-российской границе. Село от России отделяет река Илек (Елек), приток Урала. На другом берегу - Илекский район Оренбургской области.