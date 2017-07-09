Праздник отметили вечером 8 июля в парке культуры и отдыха Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Организатором праздника стал белорусский национальный культурный центр "Грамада". Традиционно гостей, среди которых были заместитель аким ЗКО Марат Токжанов, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана по ЗКО Гайса Капаков, а также члены этнокультурных обьединений и просто горожане, встретили у входа в парк культуры и отдыха хлебом с солью, песнями и веселыми пожеланиями. После чего праздник переместился на открытую сцену, где всех ждала концертная программа с выступлениями творческих коллективов города.
Как отметил руководитель белорусского ЭКО «Грамада» Михаил БЕЛЯЕВ, на празднике у них много необычного и интересного.
- Жители, а также гости нашего города, мы впервые начали отмечать и праздновать "Ивана Купалу" в прошлом году. Раньше в этот праздник люди у бога Ярила просили, чтобы у них был урожай. Уже прошло много столетий и праздник видоизменился. Так вот мы тоже решили немного по-другому отпраздновать его и сделали для зрителей зону театрального представления, - поведал Михаил БЕЛЯЕВ.
На празднование собралось несколько сотен горожан. Все гости охотно фотографировались с театральными героями и нарядными девушками в национальных белорусских костюмах.
- Этот славянский праздник "Иван Купала" отмечался славянами-язычниками 24 июня, а позже был перенесен на 7 июля и совмещен с Рождеством Иоанна Крестителя. Праздник появился задолго до православия, поэтому сочетает в себе языческие и христианские традиции. В этот день принято считать, что люди очищаются от негатива, прыгая через огонь и начинается зарождение чего -то нового и светлого, - рассказала член белорусского этнокультурного общества Ирина РАЗЕНКОВА. - Так вот сегодняшний праздник говорит о том, что существуют многовековые традиции, более того они со временем обновляются и дополняются. Именно в день праздника "Ивана Купалы" молодые девчата водили хороводы, потом плели венки и пускали их на воду для того, чтобы предугадать свою судьбу. Это можно назвать гаданием. Всем хотелось узнать выйдут ли они замуж.
Кроме того, в день праздника было принято разжигать купальские костры, на которых проводилось немало обрядов. К примеру, матери сжигали детские рубашки, считалось, что вместе с этим бельем сгорят и болезни. Купальская ночь считалась одной из самых «сильных» ночей, так как именно в это время основными силами являются огонь, вода и травы. Считается, что травы, собранные в Иванов день, приобретают целебную силу.
Кристина КОБИНАФото Медета МЕДРЕСОВА
