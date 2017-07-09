Организатором праздника стал белорусский национальный культурный центр "Грамада". Традиционно гостей, среди которых были заместитель аким ЗКО Марат Токжанов, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана по ЗКО Гайса Капаков, а также члены этнокультурных обьединений и просто горожане, встретили у входа в парк культуры и отдыха хлебом с солью, песнями и веселыми пожеланиями. После чего праздник переместился на открытую сцену, где всех ждала концертная программа с выступлениями творческих коллективов города. Как отметил руководитель белорусского ЭКО «Грамада» Михаил БЕЛЯЕВ, на празднике у них много необычного и интересного. - Жители, а также гости нашего города, мы впервые начали отмечать и праздновать "Ивана Купалу" в прошлом году. Раньше в этот праздник люди у бога Ярила просили, чтобы у них был урожай. Уже прошло много столетий и праздник видоизменился. Так вот мы тоже решили немного по-другому отпраздновать его и сделали для зрителей зону театрального представления, - поведал Михаил БЕЛЯЕВ. На празднование собралось несколько сотен горожан. Все гости охотно фотографировались с театральными героями и нарядными девушками в национальных белорусских костюмах. - Этот славянский праздник "Иван Купала" отмечался славянами-язычниками 24 июня, а позже был перенесен на 7 июля и совмещен с Рождеством Иоанна Крестителя. Праздник появился задолго до православия, поэтому сочетает в себе языческие и христианские традиции. В этот день принято считать, что люди очищаются от негатива, прыгая через огонь и начинается зарождение чего -то нового и светлого, - рассказала член белорусского этнокультурного общества Ирина РАЗЕНКОВА. - Так вот сегодняшний праздник говорит о том, что существуют многовековые традиции, более того они со временем обновляются и дополняются. Именно в день праздника "Ивана Купалы" молодые девчата водили хороводы, потом плели венки и пускали их на воду для того, чтобы предугадать свою судьбу. Это можно назвать гаданием. Всем хотелось узнать выйдут ли они замуж. Кроме того, в день праздника было принято разжигать купальские костры, на которых проводилось немало обрядов. К примеру, матери сжигали детские рубашки, считалось, что вместе с этим бельем сгорят и болезни. Купальская ночь считалась одной из самых «сильных» ночей, так как именно в это время основными силами являются огонь, вода и травы. Считается, что травы, собранные в Иванов день, приобретают целебную силу.