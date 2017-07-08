Цена кубометра поливной воды в Атырауской области по себестоимости выше чем в других регионах, что доставляло неудобство для сельхозпроизводителей которым государство оплачивало 50% стоимости кубометра поливной воды, так же как и в других регионах. После договоренности с министерством сельского хозяйства было решено в 2018 году поднять ставку субсидирования поливной воды до 85% для Атырауской области. - Это на самом деле отличная новость, так как из-за климатических условий региона 50% субсидирования не покрывали затрат на поливнуюю воду, которая у нас дороже чем в других областях, - рассказал руководитель крестьянского хозяйства «Агро Феликс» Енисей Юн. – Президент подчеркнул необходимость диверсификации экономики и мы рады, что уже предпренимаются такие конкретные шаги. Мы расчитываем увеличить площадь засева со следующего года, ведь 85% субсидий это мощное подспорье для развития. Также не исключено и снижение цены на овощи для конечного потребителя, это отмечают все мои коллеги. От того, что вода станет более дешевой и доступной выиграют все. В 2017 году в Атырауской области было засеяно 8404 гектара посевных площадей, в 2016 году для этих целей было использовано 7604 гектара земли. Из них – 2538 гектаров овощей, 1035 гектаров бахчевых культур, 2023 гектара картофеля и 2808 гектар кормовых культур для содержания скота. Из местного бюджета для субсидирования растениеводства по 4 программам было выделено 208,2 миллиона тенге. В этой сфере в области работают 408 сельских хозяйств и 3998 человек. Напомним, 16 мая аким Атырауской области Нурлан Ногаев во время визита председателя НПП «Атамекен» Тимура Кулибаева сообщил о договоренности местных исполнительных органов с минсельхозом об увеличении ставки субсидирования поливной воды. При этом Ногаев отметил, что местные исполнительные органы руководствовались поручением главы государства о необходимости диверсификации экономики и создания благоприятных условий для ведения сельского хозяйства.