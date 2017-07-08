Водитель скутера находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp skuter ДТП произошло 3 июля в 16.15 на пересечении улиц Сарайшык и Мухита. По словам друга 43-летнего пострадавшего Малика ЖУМАГАЛИЕВА, сейчас водитель скутера находится в областной клинической больнице. Кроме того, родственникам удалось разыскать свидетелей ДТП. - Свидетелей аварии мы нашли. У одного водителя осталась запись на видеорегистраторе с этого перекрестка, где отчетливо видно, как водитель "Ауди" проезжает на запрещающий сигнал светофора. Хотя в полиции дали комментарий, что водитель "Ауди" проехал на перекрестке на красный свет, мы нашли этому неопровержимые доказательства, снятые на видео. Теперь искренне надеемся на то, что наш друг пойдет на поправку, хотя врачи пока никаких прогнозов не дают, - пояснил Малик ЖУМАГАЛИЕВ. Напомним, 19-летний водитель, управляя автомобилем марки «Ауди», ехал по улице Сарайшык в западном направлении. На пересечении с улицей Мухита он проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение со скутером. Кристина КОБИНА