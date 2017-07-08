Со слов главного специалиста УЧС г.Уральск Ольги Протопоповой, за последние 4 года на водоемах города Уральск погибло 35 человек, из них 13 - дети. -В период купального сезона, который длится три летних месяца, возникает наибольший риск происшествий во время отдыха людей на водоемах. Основная причина гибели людей на водных объектах города – это купание в не оборудованных местах без соблюдения мер безопасности, к тому же чаще всего причиной несчастных случаев становится нахождение на воде или отдыхе у водоемов в состоянии алкогольного опьянения, а также оставление детей у водоемов без присмотра старших, - рассказала Ольга Протопопова. Стоит отметить, что спасатели регулярно выходят на рейды по стихийным пляжам, в ходе которых специалисты проводят осмотр береговых линий, разъяснительные беседы, инструктажи с детьми и взрослым населением о мерах безопасности и правилах поведения на воде.