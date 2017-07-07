Анастасия БУЗГОН Как рассказала мама Анастасии БУЗГОН Любовь, еще в 2014 году у ее дочери образовалась мозоль на пятке. - Мы обратились в больницу, пока нас направляли от одного специалиста к другому, прошло три месяца и эта мозоль лопнула. После этого начались осложнения, все это перешло в хронический остеомиелит-гниение кости, - пояснила мама Анастасии Любовь КИРКИНА. По словам мамы Насти, они уже обращались в СМИ в 2015 году, тогда им удалось накопить денежные средства только на консультирование в Саратове и Самаре. Теперь им требуется более 700 тысяч тенге на проведение операции, чтобы девочке удалось оставить ногу. - Мы пытаемся собрать деньги, чтобы операция прошла быстрее. Необходимо остановить процесс гниения. Если не делать операцию, то она может остаться без ноги. Кроме того, 9-летней Анастасии в Уральске на платной основе делают чистки новых образованных язвочек, - рассказала Любовь КИРКИНА. Все, кто желает оказать девочке помощь, может оправлять деньги на номер счета народного банка KZ 286012353000016141,ИИН 780312402466, или позвонить по номеру телефона 8(747)163-15-62 Любовь КИРКИНА.