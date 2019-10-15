Чиновница Мангистауской области подозревается в получении взятки в виде кондиционера

Антикоррупционной службой Мангистауской области начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя ГУ «Управление координации занятности и социальных программ» Мангистауской области по подозрению в коррупции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта www.ooo-darina.ru - Она, являясь председателем комиссии по вопросам привлечения иностранной рабочей силы, подозревается в получении взятки в виде кондиционера от руководителя отдела указанного ГУ, за общее покровительство по работе, - сообщили в антикоррупционной службе РК. Как сообщалось ранее, прод