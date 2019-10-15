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Социум

Чиновница Мангистауской области подозревается в получении взятки в виде кондиционера

Антикоррупционной службой Мангистауской области начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя ГУ «Управление координации занятности и социальных программ» Мангистауской области по подозрению в коррупции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта www.ooo-darina.ru - Она, являясь председателем комиссии по вопросам привлечения иностранной рабочей силы, подозревается в получении взятки в виде кондиционера от руководителя отдела указанного ГУ, за общее покровительство по работе, - сообщили в антикоррупционной службе РК. Как сообщалось ранее, прод
Дана Рахметова
Чиновница Мангистауской области подозревается в получении взятки в виде кондиционера
Антикоррупционной службой Мангистауской области начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя ГУ «Управление координации занятности и социальных программ» Мангистауской области по подозрению в коррупции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта www.ooo-darina.ru - Она, являясь председателем комиссии по вопросам привлечения иностранной рабочей силы, подозревается в получении взятки в виде кондиционера от руководителя отдела указанного ГУ, за общее покровительство по работе, - сообщили в антикоррупционной службе РК. Как сообщалось ранее, продолжается досудебное расследование в отношении руководителя отдела по вопросам привлечения иностранной рабочей силы данного ГУ по подозрению в неоднократном получении взяток в размере от 500 до 1 000 долларов США от представителей иностранных компаний, за беспрепятственную выдачу и продление рабочих виз иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность на территории области. Досудебные расследования продолжаются. Окончательное решение в отношении подозреваемых, с определением степени их виновности, будет вынесено судом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
взятка

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