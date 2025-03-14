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Социум

Чиновник из ЗКО вернул в бюджет незаконно полученную премию

Дело рассмотрели на заседании дисциплинарного совета при департаменте агентства по делам госслужбы.
Арайлым Усербаева
Чиновник из ЗКО вернул в бюджет незаконно полученную премию

Сегодня, 14 марта, состоялось заседание совета по этике. Одним из рассматриваемых вопросов стало дисциплинарное дело в отношении руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства Жанибекского района Манарбека Адиева. Кстати в 2024 году он уже совершил дисциплинарный проступок и получил взыскание в виде «полного несоответствия занимаемой должности». При таких обстоятельствах он не имел право получать премии.

Однако, по словам прокурора Жандоса Куанышбекова, 9 декабря 2024 года Адиев ко Дню Независимости и к Новому году незаконно начислил себе премию в размере 766 тысяч тенге.

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– Госслужащий должен неукоснительно соблюдать и уважать законы Республики Казахстан. По закону «О государственной службе» проступком дискредитирующим государственную службу является использование служебных полномочий для удовлетворения своих материальных потребностей, - зачитал Жандос Куанышбеков. 

Во время служебного расследования данный факт подтвердился. 

Сам Манарбек Адиев не стал отрицать свой проступок и заявил, что «в суматохе дел забыл о существовании ранее полученного взыскания». Однако он поспешил оправдаться, что полностью вернул в бюджет полученную премию. 

Председатель совета по этике Мурат Байсалов отметил, что проступок Адиева является грубым нарушением. При этом у чиновника уже было дисциплинарное взыскание. Байсалов предложил привлечь Адиева к дисциплинарному взысканию в виде «увольнение с занимаемой государственной должности». Члены совета поддержали такое решение. Предложение будет направлено акиму Жанибекского района для принятия окончательного решения. 

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