«Вам надо, вы и убирайте»: сельский аким из ЗКО хамил и грубил на собрании

21 ноября в департаменте АПДГ прошло заседание дисциплинарного совета. Первым вопросом на повестке дня было дело в отношении акима Пятимарского сельского округа Жангалинского района Бауыржана Рамазанова. Так, инцидент произошел в июле этого года. Тогда в районном акимате проходило заседание комиссии. В конце собрания замакима района Руслан Гумар решил уточнить об экологической акции «Таза Казакстан».

– Когда подняли вопрос о проведении акции на территории села Пятимар, сельский аким начал эмоционально выражать свое мнение, грубить и не соблюдать нормы этического кодекса. На собрании присутствовали 13 человек, у всех взяты объяснительные. В частности он произнес слова «Я не буду ни за кем убирать! Вам надо, вы и убирайте», - рассказал руководитель аппарата районного акима Айдар Каресов.

Он также отметил, что ранее Рамазанов уже получал замечание за ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей. Бауыржан Рамазанов 15 лет работает на государственной службе и чуть более года занимает пост акима Пятимара. По его словам, все свои обязанности по экологической акции «Таза Казакстан» он выполнил. Однако во время собрания, по его мнению, Руслан Гумар без причины начал его отчитывать.

– С меня требовали очистить рощу. Она так называется просто, а на самом деле это посевные земли. Она расположена на берегу Кушума и во время весеннего паводка, рощу затопило. Очистить её физически было невозможно. Кроме этого с меня потребовали убрать территорию, которая не относится к нашему сельскому округу. Считаю, что это несправедливо. Я раньше работал в совхозе, на тракторе и поэтому всегда громко разговариваю. У меня голос такой, поэтому может им показалось, что я кричал. Я не матерился, не оскорблял никого. Рощу чистить не отказывался, только вода сошла бы. Мне 60 лет, работал во многих местах и в свои 60 лет впервые столкнулся с такой ситуацией, - возмутился Бауыржан Рамазанов.

По словам руководителя департамента АПДГС по ЗКО Мурата Байсалова, при совершении Рамазановым дисциплинарного проступка, у него уже было замечание, второй проступок считается значительным. Поэтому ему грозило либо понижение по должности, либо предупреждение о неполном служебном соответствии.

Комиссией принято решение привлечь Рамазанова к дисциплинарному взысканию в виде предупреждения о неполном служебном несоответствии.