На свободу вышел экс-аким района ЗКО, заказавший убийство своей любовницы

По информации суда, во время отбывания наказания Сериккалиев не нарушал правила, работал, участвовал в мероприятиях, 15 раз получал поощрения.

Как выяснилось, реальный срок на условный экс-чиновнику заменили еще в апреле 2024 года, но известно об этом стало только сейчас. Бывший аким Теректинского района Женис Сериккалиев подал ходатайство о замене неотбытого наказания на условный срок. Сериккалиев отсидел 8 лет из 11, назначенных ему судом, срок должен был закончиться 14 марта 2027 года.

По информации суда, во время отбывания наказания Сериккалиев не нарушал правила, работал, участвовал в мероприятиях, 15 раз получал поощрения.

Напомним, 23 февраля 2016 года на любовницу бывшего акима Теректинского района напали двое мужчин и нанесли ей множество ножевых ранений. Женщина выжила и опознала водителя начальника ЖКХ Теректинского района. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что аким Теректинского района Женис Сериккалиев попросил своего друга начальника ЖКХ Кожамуратова убить любовницу, потому как у них есть совместная дочь, и она шантажировала его. В свою очередь Кожамуратов нанял своего водителя за 500 тысяч тенге, чтобы тот стал исполнителем заказа и убил женщину.

Приговор бывшему акиму Теректинского района Женису Сериккалиеву и его сообщникам вынесли 1 сентября 2016 года. Им назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 11 лет в колонии строгого режима.

Отметим, после суда сама потерпевшая сообщила, что будет обжаловать приговор, так как считает Жениса Сериккалиева невиновным.