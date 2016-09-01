Экс-акима Теректинского района Жениса Сериккалиева приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". prigovor akim (1) Сегодня, 1 сентября, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Нурлан ГУБАШЕВ вынес приговор Женису СЕРИККАЛИЕВУ, экс-начальнику ЖКХ Теректинского района КОЖАМУРАТОВУ и его водителю ИСМАГАМБЕТОВУ. Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Женис СЕРИККАЛИЕВ признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.ст.28 ч.3, 24 ч.3, 99 ч.2 п.п.7, 8 УК - "Организация умышленного убийства, то есть противоправного причинения смерти другому человеку, в группе лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, не доведенного до конца по не зависящим от лица обстоятельствам". Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Арман КОЖАМУРАТОВ признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. ст. 24 ч. 3, 28 ч. 4, 99 ч. 2 п.п. «7, 8» УК РК - "По признакам подстрекательства к совершению умышленного убийства, то есть противоправного причинения смерти другому человеку, в группе лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, не доведенного до конца по не зависящим от лица обстоятельствам". Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено принудительное лечение от наркозависимости. Беймбет ИСМАГАМБЕТОВ признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. ст. 24 ч. 3, 99 ч. 2 п.п. «7, 8» УК - "по признакам умышленного убийства, то есть противоправного причинения смерти другому человеку, в группе лиц по предварительному сговору, по найму,  не доведенного до конца по не зависящим от лица обстоятельствам". Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать в качестве морального вреда с КОЖАМУРАТОВА и ИСМАГАМБЕТОВА 1 млн тенге. После оглашения приговора адвокат СЕРИККАЛИЕВА заявил, что с приговором не согласен и будет подавать на апелляцию. Кроме того, потерпевшая Крестина САЛЕМГЕРИЕВА сказала, что также будет обжаловать приговор, так как считает, что Женис СЕРИККАЛИЕВ не виновен. Напомним, 23 февраля, как выяснилось впоследствии, на любовницу бывшего акима Теректинского района напали двое парней и нанесли ей множество ножевых ранений. Женщина выжила и опознала водителя начальника ЖКХ Теректинского района. Позже выяснилось, что Женис СЕРИККАЛИЕВ попросил своего друга начальника ЖКХ КОЖАМУРАТОВА убить любовницу, потому как у них есть совместная дочь, и она шантажировала его. В свою очередь КОЖАМУРАТОВ нанял своего водителя за 500 тысяч тенге, чтобы тот стал исполнителем заказа и убил девушку. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован. n3vkqkLSlFA   prigovor akim (2) prigovor akim (3) prigovor akim (4) prigovor akim (5) Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА