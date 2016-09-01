По словам заместителя акима г. Уральск Марса САТЫБАЛДИЕВА, одну сторону дороги по ул. Курмангазы перед Домом Быта перекрыли в целях обеспечения безопасности населения. - Когда в городе ремонтируются здания подобного рода, расположенный вблизи дороги участок улицы перекрывают, - заявил замакима города. Позже в пресс-службе городского акимата сообщили, что на данном участке улицы Курмангазы проводятся ремонтные работы АО "Жайыктеплоэнерго". К слову, ТБК "Дом Быта" принадлежит ПСП "Серик".