День города в этом году начнут отмечать уже с завтрашнего дня. Так, со 2 по 4 сентября на так называемой "учительской поляне" в районе турбазы около нового моста через реку Урал пройдет культурно-туристический фестиваль "Fishбармак". На фестивале планируется сварить в большом казане уху и накормить всех участников. - Мы организуем баржу, которая отвезет всех на "учительскую поляну", а вечером заберет обратно. Поляна, к сожалению, небольшая и сможет вместить более 200 человек. 3 сентября в 18.00 в Казахском драматическом театре пройдет конкурс красоты "Мисс Уральск - 2016". Концертные программы с участием звезд казахстанской эстрады, таких как Кайрат Нуртас и Турсынбек Кабатов, пройдут 9 и 10 сентября в семь и восемь вечера. 9 сентября концерт пройдет на стадионе имени П. Атояна. Вход будет бесплатным, но по пригласительным билетам, которые можно будет взять уже на следующей неделе в центре имени Кадыра Мырза Али и в ДК Молодежи. 10 сентября праздничная программа начнется в 20.00 на новой площади в шестом микрорайоне. Там же пройдет и фейерверк. До начала концерта на площади планируется открытие малой архитектуры в виде стопки книг. Еще одно архитектурное сооружение в виде осетра будет открыто на набережной реки Урал 9 сентября в три часа дня, - пояснил заместитель акима города Марс САТЫБАЛДИЕВ. Также замакима отметил, что на празднование Дня города было выделено 6 млн тенге из местного бюджета, которые были потрачены на оформление праздников. Все архитектурные сооружения, которые будут открыты в честь Дня города, были сделаны за счет спонсоров. - 7 сентября в 12.00 будет торжественное вручение ключей от двух 90-квартирых домов в поселке Зачаганск. Помимо этого, в городе 10 сентября в 9 часов утра пройдет традиционный велопробег с участием золотого призера летних олимпийских игр Данияра ЕЛЕУСИНОВА. Пока сказать точно, приедет ли он, мы не можем, но приглашение отправили и ждем положительного ответа, - отметил Марс САТЫБАЛДИЕВ. К слову, в преддверии праздника был выбран праздничный логотип города, который будет изображен на всем оформлении Уральска.