Учебно-консультационный пункт уже действует в режимном учреждении 170/2, а сегодня, 1 сентября, аналогичный пункт открыли и в новой колонии строго режима. Все осуждённые, кто ещё не достиг 30-летнего возраста и при этом не имеет среднего образования, обязательно его получат, остальные будут познавать учебные науки по собственному желанию. - Обучение будет вестись на двух языках: казахском и русском, занятия будут вести 11 преподавателей. Будет, конечно, расписание, как и у школьников, предметы те же самые, как и в обычных школах. Уроки будут проходить в две смены - до и после обеда, - сообщил директор вечерней средней общеобразовательной школы г. Уральск Рафаэль НАСЫРОВ. После «линейки» заключенные подготовили концертные номера, чтобы по-настоящему ощутить праздник, а затем отправились в классы. 57 осужденных поделили на группы, учиться они будут с 8-го по 12-ый класс. Первым уроком в колонии строго режима был урок истории Казахстана. - За забором мне было некогда учиться, я закончил всего 9 классов, а здесь, в режимном учреждении, мне дали возможность получить среднее образование, я этому очень рад. Буду стараться и учиться, в дальнейшем тоже планирую учиться, - говорит осужденный Василий МАКСИМОВ. В дальнейшем планируется открыть в режимном учреждении 170/3 колледж и обучать заключенных швейному мастерству и обрабатывать древесину. Ну а пока им необходимо окончить среднюю школу. - Все необходимые материалы и учебные классы имеются, учреждение полностью подготовлено к учебному процессу и с завтрашнего дня они начнут заниматься, - рассказал заместитель начальника РУ 170/3 Василий ВИЗГАЛИН. По окончанию 12-го класса заключенные как и обычные школьники получат аттестат о среднем образовании. Напомним, этим летом 10 осужденных режимного учреждения РУ-170/2 получили полное среднее образование, еще трое – основное. По словам и. о. начальника учреждения Ганжи ТУРГАНАЛИЕВА, на территории колонии действуют вечерняя школа и профессионально-технический лицей. Аттестатов особого образца здесь конечно нет, в документе в основном красуются тройки и четверки. Но заключенные рады и этому. Кроме аттестатов об основном и полном среднем образовании, 27 осужденных получили дипломы профтехлицея. Обучают здесь двум специальностям: газоэлектросварщик и плотник.