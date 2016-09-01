Часть улицы Курмангазы перекрыли из-за ремонтных работ, проводимых АО "Жайыктеплоэнерго", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима Уральска, после уточнения данных выяснилось, что часть улицы Курмангазы от ул. Маметовой до ТБК "Дом Быта" закрыта  из-за ремонтных работ, которые проводит АО "Жайыктеплоэнерго". Напомним, ранее заместитель акима города Марс САТЫБАЛДИЕВ сообщил, что одну сторону дороги по ул. Курмангазы перед Домом Быта перекрыли в целях обеспечения безопасности населения. - Когда в городе ремонтируются здания подобного рода, расположенный вблизи дороги участок улицы перекрывают, - заявил замакима города.    