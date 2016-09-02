Фото с сайта ru.sputniknews-uz.com - Как сообщалось ранее, глава нашего государства Ислам Абдуганиевич Каримов был госпитализирован в минувшую субботу после перенесенного им инсульта, - сообщает кабмин Республики Узбекистан. - Дорогие соотечественники, с большой тяжестью в сердце сообщаем вам, что в минувшие сутки в состоянии нашего президента произошло резкое ухудшение и, по мнению врачей, оно оценивается как критическое. Нужно отметить, что президент Узбекистана попал в больницу 28 августа. Его дочь сообщила, что у него произошло кровоизлияние в мозг.