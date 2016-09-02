Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла в ночь на 1 сентября в поселке Айтиево Теректинского района ЗКО. В акимате сельского округа данную информацию подтвердили, но пояснили, что он является жителем Актау. - В нашем поселке он жил у сожительницы, - рассказала аким сельского округа. - Между ними что-то произошло и она написала на него заявление участковому инспектору. А на следующий день он себя поджег. - В ночь на 1 сентября в реанимационное отделение областной клинической больницы был доставлен мужчина 50 лет. У него было диагностировано: термический ожог 2-3 степени, ожог верхних дыхательных путей, ожоговый шок 3-4 степени. У него было обожжено 95% кожного покрова. Вчера, 1 сентября, в 17.30 мужчина скончался в реанимационном отделении, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения. Между тем, в пресс-службе прокуратуры ЗКО сообщили, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства".