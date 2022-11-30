Чиновников Уральска обвинили в снижении стоимости квартир для госслужащих

Местный бюджет не досчитался более 10 миллионов тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель филиала РОО «Әділдік жолы» по ЗКО Бауыржан Ахметжан, 14 февраля этого года общественники запросили у отдела ЖКХ информацию о служебных квартирах. Однако в ведомстве предоставлять такую информацию отказались, ссылаясь на закон «О персональных данных и их защите». – Антикор обжаловал этот ответ, так как это не тайна, а открытые данные и эти жилые помещения выкуплены и построены за счёт государства, за деньги народа. То есть информация была скрыта незакон