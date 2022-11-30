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Социум

Чиновников Уральска обвинили в снижении стоимости квартир для госслужащих

Местный бюджет не досчитался более 10 миллионов тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель филиала РОО «Әділдік жолы» по ЗКО Бауыржан Ахметжан, 14 февраля этого года общественники запросили у отдела ЖКХ информацию о служебных квартирах. Однако в ведомстве предоставлять такую информацию отказались, ссылаясь на закон «О персональных данных и их защите». – Антикор обжаловал этот ответ, так как это не тайна, а открытые данные и эти жилые помещения выкуплены и построены за счёт государства, за деньги народа. То есть информация была скрыта незакон
Арайлым Усербаева
Чиновников Уральска обвинили в снижении стоимости квартир для госслужащих
Местный бюджет не досчитался более 10 миллионов тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Чиновников Уральска обвинили в снижении стоимости квартир для госслужащих
Чиновников Уральска обвинили в снижении стоимости квартир для госслужащих
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель филиала РОО «Әділдік жолы» по ЗКО Бауыржан Ахметжан, 14 февраля этого года общественники запросили у отдела ЖКХ информацию о служебных квартирах. Однако в ведомстве предоставлять такую информацию отказались, ссылаясь на закон «О персональных данных и их защите».
– Антикор обжаловал этот ответ, так как это не тайна, а открытые данные и эти жилые помещения выкуплены и построены за счёт государства, за деньги народа. То есть информация была скрыта незаконно. Нам поступила информация, что сотрудники отдела и лица, получившие эти квартиры, нарушили закон, они специально занизили сумму остаточной стоимости жилья. К примеру, квартира в доме №233 на проспекте Назарбаева оценена на 30% ниже стоимости, а чиновница не доплатила в бюджет более семи миллионов тенге. Точно также сделали в микрорайоне Жаңа-Орда, на улице Ружейникова, проспекте Абулхаир хана и улице Жангир хана, - говорит Бауыржан Ахметжан.
Общественник утверждает, что местный бюджет не досчитался более 10 миллионов тенге. Двое госслужащих оплатили в бюджет недостающую сумму, в отношении ещё троих общественники подали иски в суд.
– Вот так, потратив на переписки шесть месяцев, мы возвратили в казну восемь миллионов тенге, судьбу 2,5 миллионов решит суд, - подчеркнул Ахметжан.
Всего за пять лет приватизировано 65 государственных квартир. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
госслужащие общественники служебное жилье

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