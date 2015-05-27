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Социум

Число дачников увеличивается с каждым годом в Уральске

Дачница Зоя СПРЫГИНА Выгодно ли держать дачу? Вопрос для многих риторический и противоречивый. Многие люди говорят и думают по этому поводу по-разному. Корреспондент «МГ» встретилась с заядлыми дачниками и узнала, чем и как они живут. Для того чтобы узнать, насколько выгодно держать дачу, я решила обратиться к дачникам разного возраста и из разных садовых товариществ. И, как оказалось, у каждого человека было, что сказать по этому поводу. Так, люди старшего возраста практически единогласно говорили, что дача нужна и экономически выгодна. Мал золотник, да дорог - Я - дачник с большим стажем и м
Marat
Число дачников увеличивается с каждым годом в Уральске
Дачница Зоя СПРЫГИНА
Дачница Зоя СПРЫГИНА
 Дачница Зоя СПРЫГИНА Выгодно ли держать дачу? Вопрос для многих риторический и противоречивый. Многие люди говорят и думают по этому поводу по-разному. Корреспондент «МГ» встретилась с заядлыми дачниками и узнала, чем и как они живут. Для того чтобы узнать, насколько выгодно держать дачу, я решила обратиться к дачникам разного возраста и из разных садовых товариществ. И, как оказалось, у каждого человека было, что сказать по этому поводу. Так, люди старшего возраста практически единогласно говорили, что дача нужна и экономически выгодна. Мал золотник, да дорог - Я - дачник с большим стажем и могу сказать, что для моей семьи дача - это хорошее подспорье, - говорит дачница Зоя СПРЫГИНА. - На этой даче мы только четвертый год, но уже есть небольшая отдача и на зиму заготовки делаем, и расходы по даче оплачиваю. Например, я продаю малину примерно на 20 тысяч тенге, и могу оплатить тот же полив, электричество и другие нужды. Клубнику в прошлом году тоже неплохо продала, ну, и чуть позже продаем овощи. В этом году уже продала зелень, тоже хорошо. Конечно, земля дает, но и берет, без удобрения никак нельзя, поэтому обязательно закупаем навоз. Но это разовое вложение и оно необходимо для хорошего урожая. А еще дача - это хороший отдых на свежем воздухе, плюс всегда овощи и фрукты свои без консервантов и прочей ерунды. У меня подрастают внуки, и думаю их здоровье просто неоценимо. Помогла детям - Я в перестроечное время попала в такой переплет, что только благодаря даче и выжила моя семья, - вспоминает дачница Татьяна ВАСИЛЬЕВА. – Денег в то время на заводе не давали, а дети росли, нужно было их кормить. Благо разрешали брать несколько участков. Взяла два участка, засаживала морковью, капустой и свеклой, а осенью сдавала оптом. Потом научилась делать корейскую морковь, засаливать капусту и предложила в маленькие магазинчики на продажу. Хотите – верьте, хотите - нет, но так выучила двух детей и сыграла им свадьбы. Сейчас уже сил таких нет, но дачу не бросаю. Могу сказать, что на салатах и соленьях зимой получаю прибыли около 200 тысяч тенге, для меня это хорошие деньги. Первые дачные участки вблизи Уральска стали выдаваться в середине 60-х годов прошлого столетия. Согласно статистике, практически каждый горожанин хотел иметь заветный кусок земли. Так, в то время насчитывалось более 200 садовых товариществ. Творческий процесс Но если старшее поколение в содержании дачи видит экономически выгодную сторону, то более молодые используют дачу для отдыха всей семьей и самореализации. - Мы ездим на дачу только для отдыха, так как на выращивание тех же овощей времени просто нет, - говорит Лариса ТУРЧЕНКО (на фото). – Да и, если честно, надобности такой мы не видим. Сейчас все можно купить на рынке. Но это не означает, что мы ничего не делаем на даче, так как сад и цветник тоже забирают немало сил. У нас хороший дом, баня, на участке посажены плодово-ягодные насаждения, цветы и немного овощей и зелени сажаем только для себя, так сказать, к столу. Здесь я нашла возможность реализовать свои способности. С головой ухожу в этот творческий процесс, планирую и рассаживаю цветы, делаю композиции так, как мне хочется. Особенно хорошо пройтись по саду вечером, когда горят фонари и витает некая атмосфера романтики. Именно сюда мы можем приехать на выходные, отдохнуть вдали от городского шума и суеты. Дети могут подышать свежим воздухом, позагорать. В общем, для нас дача - это возможность отдохнуть всей семьей. Это наш маленький рай. Самозанятых все больше Но, несмотря на то, что владение дачным участком - занятие не из дешевых, с каждым годом желающих поработать на даче все больше. - Действительно, после потопов и экономических проблем во время перестройки многие дачники побросали свои участки, - говорит одна из сотрудниц ОО «Уральское городское общество садоводов-огородников» Валентина ПОГОРАЗДОВА. – Но сейчас все больше людей хотят получить дачный участок в свое пользование. На сегодняшний день у нас более 165 садовых товариществ, в которых свыше 18 тысяч участков, это без учета заброшенных. А это значит 18 тысяч дачников и их семьи, согласитесь, это уже внушительная цифра. Около 10 тысяч людей здесь живут постоянно. Где продать дачный продукт Между тем, дачники сетуют на то, что реализовать свою продукцию, на которую они потратили немало сил и времени, они не всегда могут. Так, близ рынков дачников гоняют либо просят открыть ИП и реализовывать овощи как предпринимателям на самом рынке, что, соответственно, не может потянуть ни один дачник. - Согласно статье 157 Налогового кодекса РК, не облагаемый налогом размер совокупного годового дохода для физических лиц составляет 12-кратный размер МРП, - поясняет эксперт отдела таможенного и налогового регулирования палаты предпринимателей ЗКО Игорь ЧАРИКОВ. – Например, МРП на 2015 год составляет - 1982 тенге, соответственно, сумма совокупного годового дохода составляет 1 982х12 = 23 784 тенге. Таким образом, в случае, если сумма, полученная физическим лицом от реализации продукции, оказания услуг, превышает необлагаемый налогом размер совокупного годового дохода, то физическое лицо обязано зарегистрироваться в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя. При этом исполнение налогового обязательства осуществляется индивидуальным предпринимателем самостоятельно. Подводим итоги Для того чтобы хоть мало-мальски разобраться, во сколько же обходиться содержание дачи, я решила подбить строку расходов. Так, за полив 12 соток в среднем уходит 10-12 тысяч тенге, плюс за летний сезон нагорает около 3 тысяч тенге, а для того, чтобы удобрить землю, необходимо завезти минимум 1 машину навоза, а это еще 15 тысяч тенге. Итого на содержание дачи в среднем уходит 28-30 тысяч тенге. В строку расходов я не включила бензин либо оплату на проезд.
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