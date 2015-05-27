Число дачников увеличивается с каждым годом в Уральске

Дачница Зоя СПРЫГИНА Выгодно ли держать дачу? Вопрос для многих риторический и противоречивый. Многие люди говорят и думают по этому поводу по-разному. Корреспондент «МГ» встретилась с заядлыми дачниками и узнала, чем и как они живут. Для того чтобы узнать, насколько выгодно держать дачу, я решила обратиться к дачникам разного возраста и из разных садовых товариществ. И, как оказалось, у каждого человека было, что сказать по этому поводу. Так, люди старшего возраста практически единогласно говорили, что дача нужна и экономически выгодна. Мал золотник, да дорог - Я - дачник с большим стажем и м