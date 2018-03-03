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Социум

Число погибших рабочих в пожаре в Атырау увеличилось до 7

Сегодня, 3 марта, скончался еще один рабочий, пострадавший при пожаре в общежитии на месторождении Карабатан, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Сегодня в пять часов утра скончался рабочий, который получил 65% ожогов тела. Состояние второго пострадавшего расценивается как стабильно тяжелое, сообщил пресс-секретарь управления здравоохранения Атырауской области Аманжол САГИНГАЛИЕВ. Напомним,2 марта в результате пожара в контейнерном общежитии в вахтовом городке в районе Карабатана на объекте стройплощадки «Газотурбинной электростанции» погибли 6 чело
Дана Рахметова
Число погибших рабочих в пожаре в Атырау увеличилось до 7
Сегодня, 3 марта, скончался еще один рабочий, пострадавший при пожаре в общежитии на месторождении Карабатан, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" - Сегодня в пять часов утра скончался рабочий, который получил 65% ожогов тела. Состояние второго пострадавшего расценивается как стабильно тяжелое, сообщил пресс-секретарь  управления здравоохранения Атырауской области Аманжол САГИНГАЛИЕВ. Напомним,2 марта в результате пожара в контейнерном общежитии в вахтовом городке в районе Карабатана на объекте стройплощадки «Газотурбинной электростанции» погибли 6 человек. Четверо пострадавших были доставлены в областную больницу. Один пострадавший, по словам врачей, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Как выяснилось, шестеро погибших были жителями ЮКО.  
рабочие погибли

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