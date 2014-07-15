По меньшей мере 16 человек погибли и не менее 160 пострадали во вторник, 15 июля, в результате аварии на участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. По предварительным данным, из-за резкого скачка напряжения на перегоне между станциями «Славянский бульвар» и «Парк Победы» поезд совершил аварийную остановку и сошел с рельсов.
Инцидент произошел в 8:39 утра в 200 метрах от станции «Славянский бульвар». Состав, двигавшийся из центра, резко затормозил и в итоге сошел с рельсов. «Меня швырнуло в середину вагона. Началась паника. Поезд буквально разорвало, вагон всмятку, очень много людей пострадало, кто-то оказался зажатым», — рассказал LifeNews молодой человек, ехавший в поезде. По его словам, вагон сильно тряхнуло и пассажиры, не ожидавшие внезапного торможения, упали друг на друга.
Между тем один из очевидцев катастрофы также рассказал журналистам, что произошло в поезде. «Было резкое торможение, погас свет, искра, задымление сильное было. Всех занесло в одну сторону», — сообщил он.
По его словам, пассажиры были очень долго заблокированы и выбраться им удалось просто чудом. «Я думал, это конец. Очень много пострадавших было. Разные травмы: головы, ноги», — сказал очевидец.
Уже через шесть минут, в 08:45, на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. И началась эвакуация сотен людей, застрявших в тоннеле. При этом в одном из поврежденных вагонов до прибытия спасателей оставались раненые, которые оказались зажаты металлическими конструкциями.
Кроме того, сразу после происшествия на место вылетели вертолеты МЧС для госпитализации. «На месте работают четыре вертолета БК-117, два вертолета БО-105, один вертолет Ми-8 и вертолет Ка-32. Они доставляют раненых в московские больницы», — сообщил ИТАР-ТАСС представитель ведомства Александр Дробышевский.
Число пострадавших, по разным данным, колеблется от 50 до 400. В свою очередь, глава Департамента здравоохранения Москвы Георгий Голухов сообщил, что к медикам за помощью обратились 149 человек, 106 из них госпитализированы в 14 больниц. При этом чиновник отметил, что большая часть пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
По словам очевидцев, большинство пострадавших ехали в первом вагоне поезда.
Информация о погибших противоречива. По последним данным, жертвами стали 16 человек.
По данным Главного управления МЧС по Москве, причиной крушения поезда стало резкое снятие напряжения и ложное срабатывание сигнализации. Как уточнили в ведомстве, «на перегоне между станциями ввиду резкого понижения напряжения произошло ложное срабатывание сигнализации в метро, что и послужило причиной резкой остановки электропоезда».
Однако «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) уже успела заявить, что перепадов напряжения по сети, в том числе на распределительную подстанцию метрополитена, обеспечивающую работу контактного рельса на перегоне между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар», не было зафиксировано.
Не уверены в официальной версии причины аварии и эксперты. Так, машинист Московского метрополитена Роман Шашков в беседе с «Лентой.ру» высказал сомнение в том, что понижение напряжения на контактном рельсе могло стать причиной такой аварии. По его словам, если бы напряжение упало, состав просто остановился бы и не более того. Резкое торможение тоже не может быть причиной схода вагонов с рельсов, считает Шашков.
«Не было ни одного такого случая в истории метрополитена, — говорит он. — Только в кино «Метро-2013» такое могло случиться. Это бред». Аварийная система торможения, по словам собеседника «Ленты.ру», предназначена для того, чтобы машинисты не превышали скорость. Она срабатывает плавно и не может стать причиной схода с рельсов.
Московские власти сразу отвергли версию теракта в метро. Кроме того, они исключают версию о неисправности пути. «Сотрудники метрополитена осмотрели путь, и по предварительной информация, они находятся в исправном состоянии», — отметил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. По его словам, участок, на котором произошла авария, был проверен минувшей ночью и находился в исправном состоянии.
«Вагоны пострадавшего поезда прошли регламентное обслуживание, и никаких замечаний у соответствующих служб не было. Мы будем внимательно изучать причины случившейся трагедии», — отметил Ликсутов, добавив, что вся информация о причинах аварии не будет оглашаться до окончания работы следственных органов, отметил заммэра.
Между тем, есть мнение, что авария на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена могла произойти из-за механического повреждения узла крепления колесной тележки с вагоном. «Авария, скорее всего произошла из-за механического повреждения в креплении колесной тележки с корпусом вагона. Возможно, в этом креплении был дефект», — заявил источник «Интерфакс». По словам источника, в результате отрыва тележки вагоны сошли с рельсов и несколько раз столкнулись с тюбингом.
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту аварии в московском метро. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на и.о. начальника Следственного управления СКР по Западному административному округу Москвы Романа Семушкина. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное лишение свободы по статье составляет семь лет.
«Рассматриваются все версии, сейчас проводятся необходимые следственные действия. Дело расследуется в центральном аппарате Главного следственного управления», — заявил Семушкин.
Власти Москвы выплатят родственникам погибших по миллиону рублей, пострадавшим — по 500 тысяч. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в эфире «Коммерсантъ ФМ».
«Вполне возможно, что мы продумаем и дополнительные меры социальной поддержки и компенсации», — приводит его слова ИТАР-ТАСС.
Позднее пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова сообщила, что по линии метрополитена дополнительно будет выплачено страховое возмещение в размере двух миллионов рублей родственникам погибших и до миллиона рублей пострадавшим в зависимости от тяжести полученных травм.
По вопросам получения страховых компенсаций можно обращаться на телефон горячей линии московского метрополитена: 8-499-787-25-86.
Как сообщается на сайте московского метрополитена, в настоящее время станции «Славянский бульвар» и «Парк Победы» закрыты. Кроме того, по данным представителя пресс-службы Управления ГИБДД РФ по Москве в течение сегодняшнего дня будет ограничено движение при съезде с Никитского бульвара и Садового кольца на улицу Новый Арбат, со Смоленской набережной на Новоарбатский мост, а также с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект в сторону области. До 22:00 будут действовать ограничения с приоритетом для городских автобусов и спецтранспорта. Полностью перекрыто движение по Краснопресненской набережной.
Заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что на ликвидацию последствий аварии потребуется около 24 часов.
