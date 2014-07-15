В результате ЧП в метро 15 июля остановлено движение на участке от станции "Киевская" до станции "Молодежная". По последним данным в результате схода вагонов 12 человек погибли, 149 пострадали.
ЧП произошло утром во вторник, 15 июня на Арбатско-Покровской линии московского метро, где сошел с рельсов вагон поезда столичной подземки. Согласно предварительным данным, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.
Как сообщает ИТАР-ТАСС
со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы, "по предварительной информации, "четвертый вагон сошел с рельсов в 200 метрах от станции "Славянский бульвар".
- Спасатели и пожарные проводят эвакуацию людей из поезда, который остановился в перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар", - отметили в ведомстве.
Согласно последним данным, предоставленным сотрудниками столичного МЧС, в результате аварии в метро на станции "Славянский бульвар" погибли 12 человек. За медицинской помощью с травмами различной степени тяжести обратилось 149 человек, 106 из них госпитализированы. Ранее сообщалось о 70 пострадавших.
Напряжение на контактном рельсе отсутствует на участке от станции "Киевская" до станции "Молодежная". На данный момент на месте работают пожарные и спасатели, а также медики. Создан оперативный штаб.
В тоннель, где застрял поезд, доставлено гидравлическое оборудование с целью проведения деблокации пассажиров. Согласно последней поступившей информации, спасатели МЧС разблокировали сошедший с рельсов вагон метро, в котором оказались зажаты люди.
Представители столичного департамента транспорта просят пассажиров выбирать альтернативные маршруты, а также пользоваться пересадками на станции Филевской линии.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в в ГУ МЧС Москвы, авария в московском метро 15 июля произошла в результате резкой остановки поезда из-за понижения напряжения контактного рельса.
Очевидцы аварии в московском метро с ужасом вспоминают произошедшее.
- Было резкое торможение, погас свет, искра, задымление сильное было. Всех занесло в одну сторону, - рассказал один из тех, кто оказался в злополучном составе. Он отметил, что пассажиры были очень долго заблокированы, и им лишь чудом удалось выбраться.
- Я думал, это конец. Очень много пострадавших было. Разные травмы: головы, ноги, - цитируют "Вести" очевидца. Он добавил, что больше всего пострадавших ехало в первом вагоне поезда.
- Я был во втором вагоне. Сел в поезд, и через секунд 15-20 произошло резкое торможение, выключился свет. Поезд сошёл с рельсов, меня сильно подкинуло. После аварии мы начали выбираться из поезда, была паника. Мы сломали двери. Поезд сошёл с рельсов, на полу была дырка, большая деформация. Мужчины начали ломать дверь. Мы прошли и увидели рабочих, которые строили параллельный тоннель, - цитирует RT другого очевидца по имени Иван. Он также отметил, что первый вагон состава после аварии "был всмятку".