- Сотрудники МЧС России вышли на маму семейства Оксану БАТАЛОВУ, потом уже мы взяли контакты у нее, и сами связались с российскими коллегами, - рассказал. - Сейчас мы отправили им выписки детей и ведем переговоры о том, когда они транспортируют семью домой. Также Арман КАЛИБЕКОВ сказал, что пострадавших, скорее всего, увезет санавиация МЧС РФ, когда пока точно не знает нужно подготовить пациентов к транспортировке. Напомним, страшная автокатастрофа произошла 10 июля на трассе Уральск - Атырау в 280 километрах от Уральска. Как выяснилось, в перевернувшейся машине находилась семья туристов из Тюмени - двое взрослых и четверо детей. На месте аварии погибла старшая дочь Кристина, остальные в тот день были госпитализированы в Акжайыкскую районную больницу, позже перевезены в Уральск. Самое тяжелое состояние было у трехлетнего ребенка, однако из реанимации он уже переведен в обычную палату.