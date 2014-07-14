Напомним, страшная автокатастрофа произошла 10 июля на трассе Уральск - Атырау в 280 километрах от Уральска. Как выяснилось, в перевернувшейся машине находилась семья туристов из Тюмени - двое взрослых и четверо детей. На месте аварии погибла старшая дочь Кристина, остальные в тот день были госпитализированы в Акжайыкскую районную больницу, позже перевезены в Уральск. Маленького Юсупа привезли первым на реанимобиле, так как его срочно надо было оперировать. У него была проникающая рана живота. Позже привезли маму и двух девочек. Отца семейства Вугара ГУСЕЙНОВА отвезли в областную клиническую больницу. - Мальчика прооперировали в ту же ночь, он находился в реанимации в тяжелом состоянии, - рассказал. - На сегодняшний день состояние мальчика улучшилось, его перевели в общую палату. Две девочки по-прежнему находятся в отделении травматологии. Их мама Оксана также находится у нас, она ухаживает за своими детьми. У нее самой ушибы костей и мягких тканей.