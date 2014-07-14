С 4 по 15 августа специалисты по делам религии, в также теологи проводят обучающие семинары во всех медицинских учреждениях города. Все чаще от вакцинации отказываются молодые мамы. Только на сегодняшний день по области насчитывается 136 детей, родители которых отказались от вакцинации. - Около 20% родителей этих детей отказываются от вакцинации, мотивируя это тем, что не позволяет религия, - говорит заместитель руководителя областного управления здравоохранения Маншук АЙМУРЗИЕВА. - А если учесть, что в таких семьях детей не один и не два, то почти 40% из этих 136 детей не вакцинируются по религиозным мотивам. То есть наши медработники столкнулись с тем, что им просто необходима методология знания о религии. Поэтому мы совместно с управлением о религиоведении проводим такие семинары, круглые столы, где наши медики могут получить всю необходимую информацию, а также ответы на вопросы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. На сегодняшний день нужно находить различные пути информирования населения. Как отметили сами медработники, с каждым годом все труднее убедить молодых родителей в том, что вакцинация не «смертельная угроза», а необходимая мера профилактики вирусных заболеваний. - Все чаще стали появляться в поликлиниках женщины в длинной одежде, которые почти полностью закрывают тело женщины, - делится своими наблюдениями одна из работниц городской поликлиники Акмарал. - Но самое главное, конечно, не шокирующая одежда, а то, что эти женщины зачастую отказываются делать прививки своим детям. Чаще всего они говорят о том, что это не положено им по Корану, но я тоже верующая, и уважаю религии всех народов. Но, тем не менее, я знаю, что в Коране нет такого, чтобы запрещали делать прививки. Приходится разъяснять таким мамам, убеждать. Но я уже медик со стажем, а большинство сейчас врачи молодые и многого не знают, поэтому вот такие семинары очень нужны нам, чтобы знать, что ответить вот таким родителям.