Глава района рассказал новость сегодня, 15 июля, во время брифинга на канале «КазахстанОрал». - К концу августа планируется закончить строительство шиншилловой фермы, - рассказал аким Таскалинского района. - По окончанию строительства завезут сто голов шиншилл. Планируется на следующий год увеличить поголовье до одной тысячи. Санджар АЛИЕВ отметил, что реализовывать меха будут не только в нашей республике, но и за пределами РК. Помимо шиншилловой фермы в районе открылся мини-завод по изготовлению композитной арматуры. - Сейчас уже есть заказы на арматуру в Озинках, - сообщает аким района. - У нас с ними подписан договор о поставке 15 километров арматуры. Композитная арматура отличается от металлической прочностью и легким весом. - В год наш мини-завод изготавливает 5000 километров арматуры, - рассказал. - Инвесторами стали предприниматели из Семипалатинска, которые планируют импортировать товар не только в Атырау и Уральск, но и в другие регионы.