140715225836_moscow_tube_catastrophe_624x351_reutersЭта авария стала крупнейшей по количеству жертв за всю историю существования московского метрополитена Среда объявлена в Москве днем траура по жертвам трагедии в столичном метро. Число погибших в результате крупнейшей по числу жертв за всю историю существования московской подземки аварии возросло до 22 человек. "Общее число погибших и травмированных в результате аварии в метро составляет 162 человека, 22 из них погибли", - сообщает со ссылкой на медицинские службы агентство РИА Новости. Источник в службе сооружений московского метрополитена в интервью Русской службе Би-би-си не исключил, что число жертв может возрасти. Большинство жертв трагедии – москвичи. Иностранцы среди погибших На этот момент стало известно о шести погибших гражданах других стран. Двое из них – приезжие из Китая, сообщает Интерфакс со ссылкой на экстренные службы Москвы. Это мужчины в возрасте 33 и 40 лет. Погибли двое граждан Таджикистана, одному из них было 24 года, другому 25 лет. В числе жертв катастрофы 24-летняя гражданка Киргизии и женщина из Молдавии 46 лет. На месте крушения поезда погибли 11 мужчин и девять женщин, одна из них 32-летняя жительница города Коломна. Пожилая женщина скончалась в больнице. Пострадали граждане одиннадцати регионов России и пяти иностранных государств. В их числе уроженцы Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Среди пострадавших есть гражданка Украины, по информации МИД этой страны. Киевляне принесли к посольству России в Киеве цветы и лампады в знак скорби по погибшим в метро. Во время аварии пострадали армяне, сообщил МИД Армении. Поздно вечером во вторник в больницах Москвы оставалось 147 человек, пострадавших во время аварии, сообщил Интерфакс со ссылкой на медиков. Общее число пострадавших, по данным тех же источников составило 179 человек. Что произошло Утром 15 июля на Арбатско-Покровской линии московского метро между станциями "Славянский бульвар" и "Парк Победы" Нажать с рельсов сошли три вагона, в том числе головной. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований в области транспортной безопасности". Причины аварии пока неизвестны. Создана комиссия, которая проведет техническое расследование причин катастрофы, сообщили городские власти Москвы. Эвакуацию пострадавших спасательные службы завершили лишь к вечеру вторника, после чего власти приступили к ремонту поврежденного участка пути.
Версии На месте аварии продолжают работать следователи. Мэрия Москвы, тем временем, отчиталась об отсутствии технологических нарушений перед крушением поезда. "Уже установлено, что подвижной состав, попавший в аварию, и пути метрополитена на данном участке прошли полную плановую диагностику, предусмотренную эксплуатационными стандартами метрополитена", - сообщили Интерфаксу в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Первоначальная версия МЧС о том, что к экстренному торможению поезда привел скачок напряжения, не подтвердилась. В качестве одной из версий рассматривается неисправность стрелочного перевода, на котором, согласно данным очевидцев, произошла авария. "Мы рассматриваем версию о неисправности самого вагона и все остальные версии, которые будут появляться в ходе расследования, - сказал представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. - Причин может быть несколько. Это несрабатывание стрелки, проседание полотна, потому что там ведутся работы на параллельном участке линии". Некоторые российские СМИ сообщают, что следователи уже задержали подозреваемого по делу об аварии - им якобы оказался стрелочник, числящийся на службе в ГУП "Московский метрополитен", однако официального подтверждения этой информации нет. Ранее представитель независимого профсоюза работников московского метрополитена на условиях анонимности предположил в интервью Би-би-си, что к трагедии могли привести действия дежурной поста централизации, которая, возможно, не проконтролировала положение стрелки. "То есть перед этим состав, скорее всего, ушел на Калининскую ветку, а после этого стрелку не перевели. Или же не полностью перевели. Точно я сказать не могу", - сказал представитель профсоюза. По его мнению, вина за происшествие лежит не только на "стрелочнике", но и на администрации московского метрополитена.
