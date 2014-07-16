Версии На месте аварии продолжают работать следователи. Мэрия Москвы, тем временем, отчиталась об отсутствии технологических нарушений перед крушением поезда. "Уже установлено, что подвижной состав, попавший в аварию, и пути метрополитена на данном участке прошли полную плановую диагностику, предусмотренную эксплуатационными стандартами метрополитена", - сообщили Интерфаксу в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Первоначальная версия МЧС о том, что к экстренному торможению поезда привел скачок напряжения, не подтвердилась. В качестве одной из версий рассматривается неисправность стрелочного перевода, на котором, согласно данным очевидцев, произошла авария. "Мы рассматриваем версию о неисправности самого вагона и все остальные версии, которые будут появляться в ходе расследования, - сказал представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. - Причин может быть несколько. Это несрабатывание стрелки, проседание полотна, потому что там ведутся работы на параллельном участке линии". Некоторые российские СМИ сообщают, что следователи уже задержали подозреваемого по делу об аварии - им якобы оказался стрелочник, числящийся на службе в ГУП "Московский метрополитен", однако официального подтверждения этой информации нет. Ранее представитель независимого профсоюза работников московского метрополитена на условиях анонимности предположил в интервью Би-би-си, что к трагедии могли привести действия дежурной поста централизации, которая, возможно, не проконтролировала положение стрелки. "То есть перед этим состав, скорее всего, ушел на Калининскую ветку, а после этого стрелку не перевели. Или же не полностью перевели. Точно я сказать не могу", - сказал представитель профсоюза. По его мнению, вина за происшествие лежит не только на "стрелочнике", но и на администрации московского метрополитена.