Сегодня на осетроводном рыбоводном заводе в Атырау в море выпустили более 1 млн штук молоди осетровых пород, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». riba3 Мальки для начала через специальные каналы попадают в реку Урал, а затем уже их путь проляжет до Каспийского моря. Из десяти прудов осетроводного завода были очищены от мальков четыре пруда с осетрами и севрюгами. - В этом году это первый выпуск. В течение месяца будут проведены еще пару подобных процедур. В общей сложности в Урал будут выпущены более 3,6 млн штук молоди, - сказал директор осетрового рыбоводного завода Рашиден КАЛИДУЛЛИН. riba1 Столько мальков красной рыбы выпустит только этот завод. Такой же объем и у другого завода. В год два осетроводных завода выпускают в естественную среду обитания более 7 млн мальков. Часть, как правило, погибает, оставшаяся через несколько лет возвращается в Урал для нереста. - Мальки, которые мы сегодня выпускаем, достигли хороших объемов. В этом году мы немного задержались с выпуском, поэтому их объем больше обычного. Некоторые достигают до 20 граммов. Хотя мы имеем право выпускать в море мальков по достижению 4 граммов. Но это только им на пользу, - уверен Рашиден КАЛИДУЛЛИН. Ежегодно завод имеет право на получение лимита на вылов осетровых для получения личинок, икры для дальнейшей работы по воспроизводству. В этом году завод получил порядка 150 особей рыбы. - Из них уже 90% получили половые продукты. Это около 6 млн оплодотворенной икры. Из этого количества мы планируем получить порядка 3,6 млн мальков, - пояснил Рашиден КАЛИДУЛЛИН. На сегодня в Атырауской области функционируют два осетроводных рыбоводных завода, с общим объемом выпускаемой в море мальков более 7 млн штук. Финансируется проект только из республиканского бюджета. В среднем, на один завод государство тратит до 80 млн тенге. riba riba2