Глава "Гульнар тур", по неподтвержденным данным, скрылся за границей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Национальную палату предпринимателей. "Руководитель компании на связь не выходит. По неподтвержденным данным, по поддельным документам он выехал за территорию РК", - говорится в пресс-релизе НПП, распространенном в ходе брифинга. Напомним, в настоящее время Генеральная прокуратура дала разрешение на проверку туроператора "Гульнар тур". По информации Комитета индустрии и туризма МИНТ РК, данная проверка займет более 10 дней. После проверки все материалы будут переданы в суд. В отношении "Гульнар тур" возбуждено уголовное дело. Как известно, ущерб, нанесенный турфирмой "Гульнар тур" туристам и партнерам, оценивается в 30 миллионов тенге