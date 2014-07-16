Сегодня, 16 июля, в Уральск прибыл "Инновационный автобус". В здании КазИИТУ молодые изобретатели могли презентовать свои проекты и подать заявку на участие в конкурсе.
Организаторы республиканского конкурса инновационных бизнес-планов NIF$50K приступили к поискам молодых ученых, изобретателей и будущих бизнесменов. Чтобы о конкурсе узнали как можно больше людей, организаторы запустили инновационный автобус, который информирует население о конкурсе и привлекает ученых участвовать в нем.
Во дворе института было выставлено несколько разработок. В их числе были гелиомотоцикл, гелиоэлектромобиль AS 5000, солнечная панель из 8 секций и комбинированная ветро-солнечная батарея. Все технологии являются примером разумного использования солнечной энергии, который также безвреден для окружающей среды. Выставку посетил замакима области Бахтияр МАКЕН
.
- За такими технологиями будущее. Их нужно обязательно развивать, - сказал замакима.
- Гелиоэлектромобиль мы собрали за 2 месяца, автомобиль создан на базе машины «ВАЗ-2106». Днем на машине можно ездить бесконечно, заряд солнечной батареи в пасмурную погоду хватит на 12 часов. Скорость автомобиля 40-45 км/час, - рассказывают разработчики "солнечной" машины, студент 3 курса КазИИТУ Сергей ОФИЦЕРОВ и сотрудник института Алексей ФЕДЕНЁВ
.
Также прошла выставка, на которой студенты и ученые продемонстрировали свои проекты. Внимание посетителей привлекли робот, выполняющий 50 различных функций, и огромное прослушивающее устройство, которое усиливает звук в 10 раз. Как сказали на презентации, такой агрегат пригодился бы для детективных агентств.
Парусный ветродвигатель также собрал вокруг себя молодых ученых. Впервые такой двигатель был изобретен и запатентован в Уральске в 1997 году Зинуллой ГАБДУЛЛИНЫМ
. Дальнейшей разработкой занялся ученик Назарбаев интеллектуальной школы Абай АЛИКУЛЫ
.
- Конструкция особенная, паруса ветродвигателя будут оснащены с высоты 2,5-3 метров, а башня будет 10 метров высотой. Он будет прост в техническом обслуживании и безопасен для людей и животных. При скорости ветра в 2 м/с можно получить мощность до 4-5 КВт. Такую установку можно поставить в районах, она будет экологической чистой и более экономной, - поделился молодой изобретатель.
- Мы занимаемся робототехникой давно. Сегодня наши студенты представили своих роботов, обладающих самыми различными функциями - от исполнения бытовых задач до сбора образцов полезных ископаемых на других планетах, - говорит Кира ЛАУБЕРТС, замдиректора по учебно-производственной работе ВТШ
.
- Республиканский конкурс инновационных бизнес-планов - это испытательный полигон амбиций молодых ученых и изобретателей. Отрадно, что в Уральске столько желающих получить грант. Реальная поддержка есть, ею нужно только воспользоваться. Но, к сожалению, население мало об этом проинформировано. Поэтому наша задача привлечь как можно больше людей к инновационным проектам, - говорит эксперт Центра стимулирования инновационной активности Дамир ТУЛЕУСАРИЕВ
.
Фото Медета МЕДРЕСОВА