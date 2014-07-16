Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Сразу в трёх крупных жилых массивах Актобе отключили подачу горячей воды. Тепловики меняют магистральные сети в 11 и 12 микрорайонах и микрорайоне «Болашак». Большая переделка затянется на месяцы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». - Я думала, что горячей воды не будет пару дней. А тут говорят целых два месяца, - переживает жительница г.Актобе Надежда ЯКОВЛЕВА. - Вот у меня сын приехал из вахты. Куда ему теперь пойти купаться? Все родственники живут в 11 и 12 микрорайонах, а там как раз воды горячей нет. Будем искать выход, - поделилась с нашим корреспондентом жительница г.Актобе Екатерина ПОБЕРЕЖНАЯ. Энергетики уверяют, что пользу от новых труб жители микрорайонов почувствуют в суровую зиму. Специалисты говорят, что трубы пришли в негодность и в любой момент могут лопнуть, поэтому в 11-ом и 12-ом микрорайонах и микрорайоне «Болашак» начали капитальный ремонт тепловых сетей. Все работы энергетики обещают закончить в течение двух месяцев. - Горячей воды нет в 11, 12 микрорайонах и «Болашаке». В связи с этим мы приносим свои извинения перед жильцами. Просим отнестись с пониманием. Эти работы необходимы для улучшения работы теплоснабжения данных микрорайонов. Трубы изношены, свой срок отработали. Эти работы начались в начале июля. С 14 июля остановлено горячее водоснабжение микрорайонов. Работы будут производиться по графику до 14 сентября, - сообщил заместитель главного инженера АО «Трансэнерго» Айтбай ДАУЛБАЕВ. Гаухар АЛИ