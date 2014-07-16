Сегодня, 16 июля, в 4 часа утра в одно из увеселительных заведений нагрянули шестеро молодчиков. Один из них был вооружен травматическим пистолетом. Лица искусные грабители старательно закрыли медицинскими масками и темными очками. grabitel sait Преступники позарились на игровые автоматы. То, как они их забирали из кафе, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Причем охранник заведения даже не пошевелил пальцем, мирно наблюдая за происходящим в уголке. Полицейские задержали грабителей почти сразу же. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что разбой был всего лишь хорошо спланированной инсценировкой. Оказывается бизнесмен, который в этом же кафе держит свои игровые автоматы, решил таким образом избавиться от конкурента. Но теперь ему и его актерской команде грозит уголовная ответственность. - Подозреваемый с целью инсценировки преступления вступил в предварительный сговор с охранником кафе и договорился о том, что придут ребята и заберут игровые автоматы. На что охранник дал согласие. После чего подозреваемый подыскал из числа знакомых 5 ребят, которые, наняв «ГАЗель», подъехали к кафе и, угрожая травматическим пистолетом, инсценировали ограбление, - руководитель пресс-службы ДВД Актюбинской области Ардагер УАЙДИН.