Минувшей ночью в актюбинском областном перинатальном центре родилась тройня. По словам заведующего родильным отделением перинатального центра Максата СЕРГАЗИНА, роды прошли с помощью кесарева сечения без особых осложнений. Маме малышей - Айсулу КАЛИЕВОЙ 39 лет. Сейчас состояние мамы и новорожденных детей удовлетворительное. - Родились два мальчика и одна девочка. Вес детей - 3100, 2200 и 2900 граммов, - рассказал Максат СЕРГАЗИН. Он уточнил, что такой вес считается для тройни нормальным. Отметим, теперь жительница Байганинского района Айсулу КАЛИЕВА является мамой шестерых детей.