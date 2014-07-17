фото с сайта www.municipal.ako.kirov.ru фото с сайта www.municipal.ako.kirov.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 10 миллионов долларов, которые компания КПО выделяет для Аксая, по словам заместителя акима Бурлинского района Азамата АГЕЛЕУОВА, планируется направить на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) и котельной. С котельной вопрос еще решается, а вот строительство ФОКа начнется в этом году. Будет он находиться в 10 микрорайоне. -В этом году мы планируем начать его строительство. На следующий год продолжить, -сказал АГЕЛЕУОВ. Он также сообщил, что на территории ФОК будет стадион на 1200 мест.