Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Работа мини-завода приостановлена, сообщил корреспонденту портала «Мой ГОРОД»- ЧП произошло примерно в 9.30 вечера. По предварительной версии, во время перекачки материалов из резервуара, по неустановленным пока причинам, произошла небольшая вспышка, из-за которой в последующем начался пожар. Пожар был локализован в 2.40 ночи и в 5.30 утра полностью ликвидирован. На месте было задействовано 9 единиц пожарной техники из Актобе, Алги, села Шубаркудук, а также пожарный поезд станции Кандыагаш. Все службы отработали на уровне, благодаря их действиям не было допущено перекидывание огня на соседние резервуары, - рассказал Бекболат КУЛМАГАМБЕТОВ. По его словам, пострадали три человека, находившиеся на месте ЧП в самом начале пожара. - Состояние одного из них - сотрудника пожарной службы завода, оценивается как очень тяжелое. У него большой процент ожогов поверхности тела. В настоящее время он находится в реанимационном отделении ЦРБ Кандыагаша. Поскольку пострадавший не транспортабелен, мы не можем отправить его в областной центр. Сейчас врачи следят за его состоянием, чтобы в случае улучшения незамедлительно вызвать санавиацию. Второго пострадавшего санавиация забрала в Актобе сегодня утром, он также находится в тяжелом состоянии. Состояние третьего оценивается как среднее, он остается в центральной районной больнице. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, - отметил замакима. В настоящее время на месте ЧП расследованием инцидента занимается комиссия, в состав которой вошли представители областного департамента по ЧС и прокуратуры.