Сегодня, 17 июля, в региональной палате предпринимателей депутаты мажилиса встречались с предпринимателями ЗКО. Народных избранников беспокоит, что наши бизнесмены просто не смогут  конкурировать с российскими предпринимателями, и они задавят казахстанский рынок. NPP - Мы все свидетели исторического события - создания Евразийского экономического союза. Разговоры о создании шли еще в 1994 году. Но смогут ли наши бизнесмены встать на ноги к 2015 году, и быть конкурентоспособными? Государство оказывает большую поддержку такими программами, как "Дорожная карта бизнеса 2020", "Дорожная карта занятости 2020" и для аграриев "Агробизнес- 2020".  Наши коллеги из Белоруссии и России удивляются, что часть  затрат берет на себя государство. - задался вопросом секретарь комитета по вопросам экологии и природопользования мажилиса парламента РК Шавхат УТЕМИСОВ. Поэтому актуальным вопросом остается поддержка малого и среднего бизнеса. Предприниматели должны быть готовы, чтобы выдержать конкуренцию. Было отмечено, что положительно повлиял мораторий на проверки МСБ. Одним из болезненных вопросом на круглом столе обсуждали вопрос проведения тендеров. Заявки на тендеры  были переведены в электронный вид, и это создает проблемы для бизнесменов. - Несколько дней не работал сайт из-за технических неполадок,  куда мы хотели подать заявку на тендер. Ночами мы выжидали, когда же откроется сайт. В конце концов, его открыли  в 17:59 и, конечно, за одну минуту мы не успели подать заявку, так как в 18:00 были закрыты заявки, - рассказывает Валентина МИХНО, директор ТОО "Отделстрой". Обсуждали и вопросы туризма в Западно-Казахстанской области. - Наша область ничуть не хуже Алматы или Астаны. Но все деньги крутятся именного вокруг этих городов, - говорит директор палаты предпринимателей ЗКО Кенес АБСАТИРОВ. - Много вопросов требуют решения, хотя уже сегодня в стране были предприняты меры по поддержке бизнеса. К примеру, инфраструктура, если предприниматель ставит завод, то все коммуникации к предприятию проводят за счет государства. Это все делается, чтобы подготовить наш бизнес к конкуренции, осталось немного времени, - сообщил депутат Шавхат УТЕМИСОВ.