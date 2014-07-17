- На прошлой неделе адвокат гражданина Великобритании и сам Барух Питер подали две апелляционные жалобы, - сообщила судья КУРМАНОВА. - Сейчас он знакомится с протоколом судебного заседания, так как его переводили на английский язык, потом жалобы будут переданы в областной суд в апелляционную коллегию. Также на брифинге Фарида КУРМАНОВА рассказала о других делах за прошедшие полгода. - За шесть месяцев было осуждено 25 несовершеннолетних, это на 10 дел меньше, чем в прошлом году. К реальному лишению свободы было приговорено пять подростков, - рассказывает КУРМАНОВА. - В основном, если дело не относится к тяжким, то применяем ограничение свободы или же меры воспитательного характера. Всего за первое полугодие в производстве специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних ЗКО находилось 49 уголовных дел, из них окончено 46.