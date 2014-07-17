Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сейчас в квартирах, пострадавших после дождя, начался ремонт. Напомним, в 11 июля сразу 37 квартир в новом доме, построенном по госпрограмме, затопило после дождя. Как объяснили чиновники, ливневая канализация не выдержала потока воды, и произошел разрыв трубы. В результате чего вся вода с крыши хлынула в подъезды и квартиры. В итоге под воду ушли с 9 по 6 этажи. Теперь у новоселов начался повторный ремонт. Правда, на этот раз за счет средств строительной компании, которая и возводила высотку. Жильцы на время ремонта разместили детей у родственников. Сами же контролируют строителей, которые уже «прославились» своей «качественной» работой. - Я сама лично хожу за каждым строителем, смотрю, чтобы опять не нахалтурили. Второго такого шока я не перенесу. Еще не понятно, кто будет нам возмещать ущерб за испорченную мебель. У меня и спальный гарнитур теперь не пригоден, и кухонная мебель, - рассказывает жительница затопленного дома Гульбагдат КУЛЬДИЕВА. - Мы уже устранили все неполадки на крыше, залатали ливневую трубу. Потоп уже не повторится. Хочу сказать, что жители сами виноваты. Они самовольно лезут на крышу, сами устанавливают антенны, «тарелки». И, видимо, так и повредили трубу. Просто мы сейчас по гарантии им ремонт делаем, - сообщил представитель строительной компании Даруен ЕСЕНТАЕВ.  