Ополченец на месте катастрофы, 17 июля 2014 года
Фото: Максим Змеев / Reuters
В четверг, 17 июля, в Донецкой области упал самолет «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines. По последним данным, все 280 пассажиров и 15 членов экипажа самолета, летевшего из Амстердама в Куалу-Лампур, погибли. Украинские власти и представители ополчения народных республик Донбасса обвинили в произошедшем друг друга. Источник «Интерфакса» в Росавиации и вовсе предположил, что украинские ВВС якобы охотились за самолетом президента России Владимира Путина, а малайзийский лайнер был сбит по ошибке.
О падении лайнера стало известно около 19:00 по московскому времени. Сообщалось, что самолет, совершавший рейс MH17, рухнул в окрестностях Донецка, где уже не первый месяц идут бои между украинскими силовиками и сторонниками народных республик Донбасса. «Боинг» упал возле села Грабово, которое контролируют сторонники ДНР. Они же первыми оказались на месте падения лайнера.
«Самолет взорвался в воздухе. Останки тел разбросаны в радиусе 4 километров. Периметр трагедии оцеплен ДНР. ДНР не допускает областные спасательные службы, работников прокуратуры к месту трагедии. Впрочем, там уже работает. Областная власть формирует антикризисный штаб», — написал в своем Facebook советник губернатора Донецкой области Константин Батозский.
Почти сразу же после появления информации о падении лайнера представители киевских властей и ополчения обвинили друг друга в том, что именно они сбили малайзийский «Боинг». Однако опровержения не заставили себя ждать.
В сообщении на сайте президента Петра Порошенко говорится, что «вооруженные cилы Украины не совершали никаких действий для поражения целей в воздухе». Позднее Порошенко назвал произошедшее терактом.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что малайзийский лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который оказался в руках «террористов» (так в Киеве именуют действующих на востоке страны ополченцев).
В свою очередь, премьер-министр Донецкой республики Александр Бородай заявил, что ополченцы не могли сбить лайнер, поскольку у них нет необходимого для этого вооружения. «Мы имеем ПЗРК, которые сбивают максимум на высоте три-четыре километра», — рассказал представитель представитель премьера ДНР Сергей Кавтарадзе. По предварительным данным, над территорией Украины лайнер летел на высоте более 10 километров.
В Луганской народной республике заявили, что самолет Malaysia Airlines сбил самолет украинских ВВС. РИА Новости со ссылкой на очевидцев сообщает, что перед авиакатастрофой в небе видели военный самолет. В Антитеррористическом центре УНН рассказали, что вечером 17 июля в небо поднимался украинский Ан-26.
Еще одну версию произошедшего агентству «Интерфакс» сообщил источник в Росавиации. Согласно его предположению, целью украинских ВВС был самолет президента России Владимира Путина. Однако пилот боевого самолета перепутал лайнеры и сбил малайзийский «Боинг». Президентский борт и пассажирский лайнер, по словам источника, пересекались «в одной и той же точке и на одном эшелоне». «Это произошло близ Варшавы на 330-м эшелоне на высоте 10100 метров. Борт номер один был там в 16:21 мск, малазийский самолет — в 15:44 мск», — рассказал источник. Раскраска фюзеляжа и президентского борта, и лайнеров Malaysia Airlines очень похожа — и там, и там используется красно-синяя полоса.
На 23:30 по московскому времени список пассажиров упавшего лайнера опубликован еще не был. По информации СМИ, на борту могли находиться граждане США, Бельгии, Великобритании и Франции. Также среди пассажиров якобы было 80 детей.
* * *
Malaysia Airlines потеряла второй самолет за последние несколько месяцев. 8 марта «Боинг 777-200», летевший из Куала-Лумпура в Пекин над Южно-Китайским морем, исчез с радаров диспетчеров. Впоследствии было установлено, что в самолете была отключена связь, а сам лайнер отклонился от курса и был в воздухе еще около семи часов после исчезновения. Борт так и не был найден, и сейчас предполагается, что он разбился в южной части Индийского океана. На его борту было 239 человек.
Обломки малайзийского лайнера «Boeing-777»
Фото: Максим Змеев / Reuters
Обломки малайзийского лайнера «Boeing-777»
Фото: Dominique Faget / AFP