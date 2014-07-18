По данным ведомства, мужчина был перевезен из центральной больницы Мугалжарского района в реанимацию больницы скорой медицинской помощи Актобе накануне около 6 часов вечера. Его состояние медики, по-прежнему, оценивают как тяжелое. В тяжелом состоянии остается и другой сотрудник НПЗ Максат ДАНИЯРОВ, который с ожогами 40% поверхности тела был доставлен в БСМП областного центра сразу после ЧП. Третий пострадавший - Адильбек ДУЙСЕНБАЕВ в настоящее время получает лечение в центральной больнице Мугалжарского района. Он находится в состоянии средней тяжести. Напомним, пожар на резервуаре нефтеперерабатывающего завода ТОО «Вернал Ойл Казахстан» начался около 9.30 вечера в минувшую среду и был ликвидирован лишь под утро следующего дня. Как сообщил замакима Мугалжарского района Бекболат КУЛМАГАМБЕТОВ, по предварительной версии, во время перекачки материалов из резервуара, по неустановленным пока причинам, произошла небольшая вспышка, из-за которой в последующем начался пожар. Пострадали трое сотрудников завода, находившиеся на месте ЧП в самом начале пожара. Для расследования чрезвычайного происшествия создана специальная комиссия.