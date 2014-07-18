Казахстанские авиакомпании не будут летать через Киев
Фото: Максим Змеев / Reuters - Касательно полетов казахстанских авиакомпаний через воздушное пространство Украины, на данный момент даны рекомендации о пока неиспользовании воздушного пространства Украины до выяснения окончательных причин этой катастрофы. "Эйр Астана" вчера прекратила полеты, сейчас проводятся консультации. Я думаю, что в ближайшее время будут даны рекомендации со стороны Евроконтроля, авиационных властей Украины, международного авиационного комитета по возможности использования воздушного пространства Украины, - сказал он. По его словам, сейчас Евроконтроль (Европейская организация по безопасности воздушной навигации - прим. автора) закрыла зону над юго-востоком Украины. - То есть она (и раньше - прим.автора) была запрещена для полетов определенной высоты, а для тех, которые пролетали на большой высоте, разрешалось, а сейчас закрыта полностью. Сейчас эту зону обходят все. Вчерашний рейс "Эйр Астаны" был отменен, и сейчас принимается решение по воскресному рейсу. Казахстанским компаниям дана рекомендация пока воздержаться от использования воздушного пространства Украины, - добавил он. Он отметил, что в основном полеты в направлении Украины осуществляет только одна компания - "Эйр Астана", также есть чартерные полеты, которые выполняли казахстанские компании. Как сообщил на брифинге в Алматы президент "Эйр Астаны" Питер ФОСТЕР, рейс Алматы-Киев будет осуществляться только после получения от авиационных властей России разрешения на полет по северному пути, в обход района боевых действий. Вместе с тем, он отметил, что все рейсы пока отложены на неопределенный срок, до принятия особого распоряжения. - Мы ожидаем разрешение на полет по северному пути от российских авиационных властей. Когда оно будет получено, мы также будем летать в Киев три раза в неделю, - сказал Фостер. По его словам, рейсы сообщением Астана - Киев тоже приостановлены. Отметим, что казахстанская авиакомпания SCAT еще в феврале прекратила выполнение рейса DV 827/828 по маршруту Актау - Киев - Актау в связи с обстановкой на Украине. С тех пор полеты не возобновлялись. Маршруты рейсов авиакомпании SCAT не пролегают над территорией Украины. Напомним, что авиакатастрофа на Украине, произошедшая вечером 17 июля, унесла жизни 298 человек. Предположительно, лайнер Boeing 777 компании Malaysian Airlines, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит над Донецкой областью Украины. Выдвигаются различные версии произошедшего, в том числе не исключаются действия сепаратистов. Среди погибших при крушении самолета оказались 100 специалистов по борьбе со СПИДом, которые направлялись на конференцию в Мельбурн. По заявлению министерства иностранных дела РК, граждан Казахстана на самолете не было.