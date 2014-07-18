Участок маршрута малазийского Boeing 777 и место его падения попадают в зону поражения двух украинских батарей зенитного ракетного комплекса (ЗРК) большой дальности С-200 и трех батарей ЗРК средней дальности "Бук-М1", сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе ми
- Российскими радиотехническими средствами в течение 17 июля фиксировалась работа радиолокационной станции 9с18 "Купол" батареи ЗРК "Бук-М1", дислоцированной в районе населенного пункта Стыла (30 км южнее Донецка), - добавили в ведомстве. В министерстве подчеркнули, что технические особенности комплекса ПВО "Бук-М1" позволяют осуществлять обмен информацией о воздушных целях между батареями одного дивизиона. - Таким образом, пуск ракет также мог быть осуществлен со всех батарей, дислоцированных в населенном пункте Авдеевка (8 км севернее Донецка) или Грузско-Зарянское (25 км восточнее Донецка), - подчеркнули в минобороны. Как сообщили раннее в российском военном ведомстве, заявления Киева о том, что ЗРК или самолеты Вооруженных сил Украины 17 июля не проводили стрельб по воздушным целям, вызывают серьезные сомнения.
В Минобороны также подчеркнули, что 17 июля средства ПВО Вооруженных сил России в данном районе не работали, и самолеты ВВС России в российских областях, граничащих с Донецким регионом, полеты не выполняли. - Эти сведения полностью подтверждаются средствами объективного контроля, - сообщили в ведомстве. У ополченцев нет комплексов "Бук" Ранее генпрокурор Украины Виталий Ярема заявил, что у ополченцев ДНР и ЛНР нет украинских ракетных комплексов "Бук" и С-300. - После того как был сбит пассажирский самолет, военные доложили президенту, что у террористов нет наших ракетных комплексов "Бук" и С-300, - сообщил генпрокурор. - Захвата этого вооружения не было. Вечером 17 июля советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" был сбит зенитным ракетным комплексом "Бук". Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", совершавший рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, потерпел в четверг катастрофу на территории Украины в районе населенного пункта Грабово в Донецкой области. В результате крушения погибли все 298 человек, находившихся на борту.