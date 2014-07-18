На борту потерпевшего крушение самолета на Украине находился бывший сотрудник кашаганского оператора и компании NCPOC. Эту информацию корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в пресс-службе North Caspian Operating Company B.V. (NCOC). Фото: Зураб Джавахадзе / ИТАР-ТАСС В компании отметили, что сотрудник NCPOC с семьей возвращался домой в Малайзию из Атырау. Он вылетел из Атырау в Амстердам и оттуда должен был полететь в Куала-Лумпур. Как стало известно, малайзиец возвращался на родину в связи с переводом на другой проект. - Контракт с NCPOC у него закончился. Это был прикомандированный сотрудник компании Shell при NCPOC, - сообщили в пресс-службе. Ранее малайзийский портал The Star сообщал о том, что на борту потерпевшего крушение самолета на Украине летел бывший сотрудник оператора "Кашаган" Тамби Джии вместе с женой Аризой Газали и четырьмя детьми - 19, 17, 15 и 13 лет. Он возвращался из Казахстана, где проработал в компании Shell около трех лет. Отметим, что NCPOC - одна из четырех агентских компаний, входящих в консорциум в рамках Соглашения о разделе продукции по Северному Каспию (СРПСК). Напомним, что вечером 17 июля на востоке Украины упал самолет Boeing-777 малайзийских авиалиний. Авиалайнер летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Крушение самолета на Украине стало причиной гибели 298 человек, находившихся на борту воздушного судна.