Посольство Украины в Казахстане сделало заявление по авиакатастрофе малайзийского Boeing 777
Посольство Украины в Казахстане сделало заявление по авиакатастрофе малайзийского Boeing 777, в которой погибло 298 человек, передает Tengrinews.kz.
Фото: Зураб Джавахадзе / ИТАР-ТАСС
- СБУ имеет неопровержимые доказательства того, что самолет "Малайзийских авиалиний" был сбит пророссийскими террористами с применением российского оружия, - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой посольства.
Согласно сообщению, около 16:20 по киевскому времени самолет исчез с экранов радаров Днепропетровского районного диспетчерского центра. Самолет упал в 3-х километрах к юго-западу от населенного пункта Грабово, Шахтерского района Донецкой области вблизи российско-украинской границы. Место падения обломков самолета находится в зоне, которая на сегодня под оперативным контролем террористических группировок, поддерживаемых РФ. Учитывая это, правительством Украины принимаются все меры для того, чтобы договориться с этими группировками и получить полный доступ к месту катастрофы для проведения необходимых действий по опознанию и репатриации тел погибших на родину.
- В МИД Украины создан оперативный штаб, который будет работать на круглосуточной основе для обработки обращений родных погибших пассажиров и координации соответствующей работы с дипломатическими учреждениями иностранных государств, аккредитованными в Украине. Также соответствующие оперативные штабы созданы при посольствах в Малайзии и в Королевстве Нидерланды. МИД Украины будет обеспечено срочное оформление виз для родственников погибших, в том числе по прилету в аэропорт "Борисполь". За последние дни это уже третий сбитый самолет - 14 и 16 июля с территории РФ были сбиты самолеты АН-26 и СУ-25 ВС Украины, - сообщает пресс-служба.
- Уже на этом этапе украинская сторона получила все основания считать, что в данном случае речь идет о целенаправленном поражении самолета с помощью ракетно-зенитного комплекса. При этом важно отметить, за период проведения АТО зенитно-ракетные комплексы ВС Украины не применялись, ни одного пуска зенитных управляемых ракет не было. Истребителей Вооруженных Сил Украины в это время в воздушном пространстве не было. Самолет Boеing-777 находился вне зоны поражения наземных средств противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины. Уже через несколько часов после теракта СБУ получила и обнародовала неопровержимые доказательства того, что этот самолет был сбит пророссийскими террористами с применением российского же оружия, - говорится в сообщении.
Ниже приводится запись телефонных разговоров.
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
Источник видео: Служба безпеки України
