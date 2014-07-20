Автомобиль "Тойота Фортунер" направлялся по улице Сырыма Датова в сторону рынка "Ел ырысы". Молодой человек в это время переходил дорогу. Судя по расположению трупа, удар был сильный. Пешехода откинула на десяток метров. При этом сильно помята передняя часть "Тойоты". Личность погибшего на месте не была установлена, на вид ему примерно 25-27 лет. На месте работают сотрудники УАП ДВД ЗКО и криминалисты.