Между тем, по данным сотрудников БСМП, обгоревший сильнее всех Еркинбек ХАЛИУЛИН по-прежнему остается в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. Напомним, мужчина получил ожоги до 90 процентов поверхности тела. Напомним, пожар на резервуаре нефтеперерабатывающего завода ТОО «Вернал Ойл Казахстан» начался 16 июля около 9.30 вечера и был ликвидирован лишь под утро следующего дня. Пострадали трое сотрудников завода, расположенного в Кандыагаше. 17 июля двое пострадавших были доставлены санавиацией в БСМП Актобе. Третий пострадавший - Адильбек ДУЙСЕНБАЕВ в состоянии средней тяжести был госпитализирован в центральную больницу Мугалжарского района. Для расследования чрезвычайного происшествия создана специальная комиссия.